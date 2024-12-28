Vladimir Putin'den İlham Aliyev'e özür telefonu

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Azerbaycan Hava Yolları’na ait bir Embraer 190 yolcu uçağı, dün Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında alev alarak yere çakıldı.

38 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 29 kişi ise mucizevi şekilde kurtarılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada ön inceleme raporu, uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu ortaya koymuş, Azerbaycan Hava Yolları(AZAL)'da bu raporu doğrulamıştı.

PUTİN'DEN ÖZÜR TELEFONU

Kremlin'in açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşerek, Azerbaycan'a ait AZAL yolcu uçağının kazasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Putin, kazanın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle Aliyev'den özür diledi.

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"UKRAYNA İHA"LARINI PÜSKÜRTTÜK"

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Putin, görüşmede uçağın defalarca Grozni'ye inmeye çalıştığını ancak o sırada Grozni, Mozdok ve Vladikavkaz'ın Ukrayna savaş uçakları tarafından saldırıya uğradığını, Rusya'nın da Ukrayna İHA'larını püskürttüğünü ifade etti.

UÇAK KAZASININ DETAYLARI

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık’ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.