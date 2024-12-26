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Haber Merkezi

Azerbaycan Hava Yolları’na ait bir Embraer 190 yolcu uçağı, dün Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında alev alarak yere çakıldı.

38 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 29 kişi ise mucizevi şekilde kurtarılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada ön inceleme raporu açıklandı.

RUS FÜZESİYLE VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

İlk incelemelerde, Bakü'den Grozni'ye giden Azerbaycan Hava Yolları uçağının Grozni yakınlarında Rus Pantsir-S hava savunma sistemine ait füzeyle vurulduğu belirlendi.

Azerbaycan Hava Yolları da rapordaki verileri doğrulayarak Rus füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

UÇAĞI VURUP, İNİŞ İZNİ VERMEDİLER

Euronews'te yer alan habere göre, incelemeye ilişkin hazırlanan raporda, Rus hava sistemlerinin füzeyle uçağı vurduğu, pilotların acil iniş taleplerine rağmen hasar gören uçağın herhangi bir Rus havaalanına inmesine izin verilmediği ve Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'daki Aktau'ya doğru uçmasının emredildiği ifadelerine yer verildi.

İLETİŞİM SİSTEMLERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKTILAR

Raporda ayrıca, Rus elektronik harp sistemleri ayrıca uçağın iletişimini devre dışı bırakarak, uçağın Rus hava sahası üzerindeki radardan kaybolmasına neden olduğu ifadeleri de yer aldı.,

UKRAYNA İHA'LARI VURMAYA ÇALIŞTILAR

Rus kaynaklarına göre, Azerbaycan Havayolları uçağı Çeçenistan toprakları üzerinden geçerken, Rus hava savunma güçleri aktif olarak Ukrayna İHA'larını vurmaya çalışıyordu.

Çeçen Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Başkanı Hamzat Kadirov, Çarşamba sabahı Grozni'ye bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini doğruladı ve herhangi bir can kaybı ya da hasar olmadığını kaydetti.