Vladimir Putin'den Joe Biden görüşmesi sonrası ilk açıklama

Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede her 2 ülkenin büyükelçilerinin ülkelerini temsilen Washington DC ve Moskova'ya dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Putin, her 2 ülkenin büyükelçilerinin ülkelerini temsilen Washington DC ve Moskova'ya dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İKİ ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLERİ DE DÖNÜYOR

ABD Başkanı Biden ile görüşmelerinin "oldukça yapıcı" geçtiğini de söyleyen Putin, ''Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştık. Bu çok önemli'' ifadelerini kullandı.

"ARAMIZDA BİR DÜŞMANLIK YOKTU"

Görüşmeye ilişkin Vladimir Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Rus ve ABD büyükelçilerinin yeniden görevlerine dönüşü konusunda anlaştık. Stratejik silahsızlanma konusunda Rusya ve ABD arasında çalışma başlatacağız. Son derece yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik, her iki taraf da ortak zemin bulmak amacındaydı. Görüşmede Biden ile aramızda hiçbir düşmanlık yoktu.

Siber saldırılar konusunda ABD'den herhangi bir yanıt alamadık. Ukrayna konusundaki amacımız Minsk Anlaşmasının uygulanması.





SİBER SALDIRI VE NAVALNY KONUSU

ABD'deki siber saldırılar yine ABD kaynaklı. Siber saldırılarla ilgili olarak ABD ile kapsamlı bilgi paylaştık. Navalny Rusya'daki kanunları ihlal ettiğinin farkındaydı, kendisi birçok suç işlemiş bir kişidir. Kaçak konumunda olduğunu bile bile Rusya'ya döndü tutuklanmayı kendisi istedi.





"HİÇBİR ULUSLARARASI YASAYI İHLAL ETMEDİK"

Bize insan hakları eleştirisinde bulunan ABD hala Guantanamo'yu kapatmadı. Kuzey kutup bölgesinde yeni silahlanma yok eski altyapıyı yeniliyoruz.

Rusya hiçbir uluslararası yasayı ihlal etmemiştir."



