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Vladimir Putin'den sürpriz Orta Doğu turu: BAE ve Suudi Arabistan'a gidecek

Vladimir Putin'den sürpriz Orta Doğu turu: BAE ve Suudi Arabistan'a gidecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'ya günübirlik sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek. Putin'in bugün Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunacağı açıklandı.