Vladimir Putin'e ömür boyu dokunulmazlık sağlayacak tasarı Duma'dan geçti

Tasarı, Rusya devlet başkanları ve ailelerinin vatana ihanet suçu dışında yargılanmasının önünü kapatıyor. Ülkedeki muhalifler, tasarıya tepki gösterdi.

Rusya, ülkenin devlet başkanlarına ve ailelerine görevlerinden sonra da dokunulmazlık verecek yasaya hazırlanıyor.

Yasa tasarısı, ilk olarak Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'dan geçti.

BAŞKAN VE AİLESİNE ÖMÜR BOYU DOKUNULMAZLIK

Geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen referandumdaki maddeler arasında yer alan tasarı, Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın çoğunlukta olduğu Duma'dan onay aldı. Komünist Partisi'nin 37 üyesi, karşı oy kullandı.

Duma'da iki kez daha oylanacak tasarı, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'ne gidecek, buradan da geçtikten sonra Putin tarafından imzalanacak.

VATANA İHANET SUÇUNDAN YARGILAMA YAPILABİLECEK

Dokunulmazlık hükümlerine göre, eski bir Rus başkan ve ailesi, polis aramasından, sorgulamasından veya mülklerine el konulmasından muaf olacak.

Vatana ihanet eylemleri veya diğer ağır suçlar dışında işlenen herhangi bir suç için yargılama yapılamayacak.

MEDVEDEV DE YARARLANACAK

Söz konusu tasarının yasalaşması halinde bu durumdan Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev yararlanabilecek. Mihail Gorbaçov ise Sovyetler döneminde başkanlık görevinde bulunduğu için kapsam dışında kalacak.

"DEVLETİN VE TOPLUMUN İSTİKRARI İÇİN...

Rusya'da Putin'e muhalefet etmesiyle bilinen Aleksey Navalnıy, "Putin'in neden şimdi bir dokunulmazlık kanununa ihtiyacı var?" sorusunu yöneltti.

Tasarının yazarlarından Birleşik Rusya Milletvekili Pavel Krasheninnikov, "Amaç, bir başkana garantiler vermek. Devletin ve toplumun istikrarı için önemli." dedi.