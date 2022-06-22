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    Putin'in nükleer çantasını taşıyan albay başından vurulmuş halde bulundu

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer evrak çantasını taşıyan Emekli albay Vadim Zimin, Moskova bölgesinde dairesinde vurulmuş halde bulundu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2022 - 20:07
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 00:51
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    Putin'in nükleer çantasını taşıyan albay başından vurulmuş halde bulundu

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer çantasını taşıyan, eski Rus Albay Vadim Zimin evinde saldırıya uğradı.

    Başından vurulan 53 yaşındaki albay apar topar hastaneye kaldırılırken, durumunun kritik olduğu belirtildi.

    Putin'in en güvendiği isimdi

    Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde uzun yıllardır görev alan Zimin, Putin'e yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde sık sık eşlik ediyordu. Kaynaklardan edinilen bilgilerde ise Zimin'in, Putin'in en güvendiği isim olduğu aktarıldı.

    Hakkındaki bilgi sınırlı

    Zimin'in genellikle görev tanımı belirsiz olduğu için fotoğrafının çok bulunmadığı söyleniyor.

    Zimin'in nükleer evrak taşıma görevini eski Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin'den aldığı belirtildi.

    Ev hapsinde tutuluyordu

    Öte yandan Vadim Zimin bir süredir rüşvet aldığı gerekçesi üzerine ev hapsinde tutuluyordu.

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