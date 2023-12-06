Vladimir Putin'in uçağına füzelerle donatılmış savaş uçakları eşlik etti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne yolculuğu sırasında uçağına füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti. Savaş uçakları, Putin'in uçağına hava desteği sağladı.

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AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu ziyaretlerine başlıyor.

Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.

4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti

Putin'in uçağına Birleşik Arap Emirlikleri'ne yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti.

Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı videoya göre, Putin'in içerisinde bulunduğu İL-96 model devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkış yaptı.

Füzelerle donatıldılar

Putin'in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde yer alan Su-35S model savaş uçaklarının havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip R-73 ve R-77 füzeleri taşıdığı görüldü.

Abu Dabi'ye kadar eşlik ettiler

Rus savaş uçakları Putin'in yolculuğuna başkent Abu Dabi'ye ininceye kadar eşlik etmeyi sürdürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli sınıflardaki standart havacılık silahlarına sahip Su-35S'lerin uluslararası uçuş boyunca devlet başkanlığı uçağına hava desteği sağladığı kaydedildi.

Uçakların şiddetli yağmur ve sert rüzgarların etkili olduğu zorlu hava koşullarında bir havaalanından kalktığı belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının birinci sınıf pilotlar tarafından kullanıldığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)