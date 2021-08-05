Vladimir Zelenskiy: Donbas, Rus toprağı olmayacak

Donbas'ın Ukrayna toprağı olduğunu vurgulayan Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrılıkçılara net mesaj gönderdi.

Ukrayna'nın Donbas bölgesi, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna askerleri arasında yaşanan sıcak çatışmalarla dünyanın gündeminde.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

DONBAS İLE İLGİLİ NET İFADELER

Kiev-Moskova hattında gerilime yol açan çatışmalara ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açıklama geldi.

Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını söyleyen Zelenskiy, Dom televizyonuna verdiği röportajda, söz konusu krizi değerlendirdi.

"KENDİNİZE RUSYA'DA YER ARAYIN"

Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını vurgulayan Zelenskiy, orada yaşayanlara çağrı yaparak, "Rusya'yı seviyorsanız ve hayatınız boyunca yaşadığınız Ukrayna toprağını Rusya olarak görüyorsanız çocuklarınız ve torunlarınız için gitmeli ve kendinize Rusya'da yer aramalısınız." dedi.

DONBAS İŞGALDEN KURTULACAK MESAJI

Ukrayna'sız Donbas'ta medeniyet olmayacağını belirten Zelenskiy, "Ancak kendinizi Ukraynalı ve Donbas'ın Ukrayna toprağı olduğunu hissediyorsanız, Ukrayna bayrağına ve diline saygı duyuyorsanız, bekleyin. Donbas işgalden kurtulacak." ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAKİ DUVARA BENZETTİ

Zelenskiy, ne kadar süre geçtiğinin önemli olmadığını, Almanya'daki duvarın yıkıldığı gibi Donbas'ın da kurtulacağını söyledi.