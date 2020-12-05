Vladimir Zelenskiy: Ukrayna'da aralık ayında karantina uygulanmayacak

Salgın tedbirleriyle ilgili konuşan Zelenskiy, Başbakan Şmigal’e aralık ayında karantina uygulamasına geçilmemesini söylediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi değerlendirdi.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve virüsü yenerek görevinin başına tekrar dönen Zelenskiy, aralık ayıyla ilgili bir karantinanın söz konusu olmadığını söyledi.

"ARALIKTA KARANTİNAYA İHTİYAÇ YOK"

Zelenskiy, "Aralık ayında karantinaya ihtiyaç olmadığını düşünüyorum ve inanıyorum. Yerel yönetimlerle görüştük, olumlu olumsuz tüm yanlarıyla bu konuyu ele aldık. Sağlık Bakanlığı'ndan hastanedeki durumlara yönelik bilgiler aldık. Başbakan Denis Şmigal’e aralık ayında bir karantina uygulamasına geçilmemesini söyledim." ifadelerini kullandı.

"MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALINA LÜTFEN UYUN"

Halka maske ve sosyal mesafe uyarısı da yapan Zelenskiy, "Halkım, her şey çok basit. Çok rica ediyorum maskeyi düzgün takın ve sosyal mesafe kuralına lütfen uyun. El hijyenine ve bağışıklığınıza dikkat edin. Semptom göstermeye başladıysanız dışarı çıkmayın. Tedavi sürecine ilişkin soysal medyada farklı tedavi yöntemleri aramayın. Aile hekiminize başvurun." dedi.

Ukrayna'da toplam vaka sayısı 801 bin 716’ya, toplam can kaybı ise 13 bin 421’e ulaştı.