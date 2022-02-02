Vladimir Zelenskiy ve Mark Rutte, Ukrayna-Rusya krizini görüştü

Zelenskiy ile görüşen Hollanda Başbakanı, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlığın ciddi sonuçları olacağı açıktır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi ağırladı.

Zelenskiy ve Rutte arasındaki görüşme, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapıldı ve iki isim görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

"DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ"

Rutte ile görüşmede, Rusya-Ukrayna sınırındaki durumu ele aldıklarını belirten Zelenskiy, buradaki durumun ülkesinin ekonomisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Söz konusu durumun diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna ordusunu güçlendirme yönünde adımlar attıklarını dile getirdi.

"UKRAYNA EKONOMİSİNE EN ÇOK YATIRIM YAPAN İKİNCİ ÜLKE"

Zelenskiy, Hollanda ile Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın geri alınması konusunda etkileşime hazır olduklarını dile getirerek, "Hollanda, Avrupa'da en önemli ortaklarımızdan biri ve Ukrayna ekonomisine en çok yatırım yapan ikinci ülke. Bu nedenle ikili gündemimiz yoğun ve kapsayıcı." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'YA KARŞI SALDIRGANLIĞIN CİDDİ SONUÇLARI OLACAK"

Hollanda Başbakanı Rutte de Ukrayna-Rusya sınırındaki durumun endişe verici olduğunu belirterek, "Hollanda'ya göre, Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlığın ciddi sonuçları olacağı açıktır. AB ve ABD önemli bir yaptırım paketi üzerinde hazırlık yapıyor." dedi.

Ukrayna'ya her konuda destek vereceklerini dile getiren Rutte, buna örnek olarak Ukrayna'ya yönelik siber saldırılara karşı siber uzmanları görevlendireceklerini ifade etti.

"UMARIM DİYALOG BİR ÇÖZÜM SUNAR"

Öte yandan, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Rutte, şunları kaydetti:

"Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığımız görüşmede gerilimi azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğine karar verdik. Bunu çözmenin tek yolu bu. Umarım diyalog bir çözüm sunar."