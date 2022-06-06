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    Vladimir Zelenskiy Zaporijya'daki askeri birliklerle bir araya geldi

    Savaşın başladığı günden itibaren ilk kez 29 Mayıs'ta Harkov'u ziyaret eden Zelenskiy, bu kez Zaporijya'ya gitti.
    • 06.06.2022 - 08:57
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    Vladimir Zelenskiy Zaporijya'daki askeri birliklerle bir araya geldi

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkov'un ardından Zaporijya'ya gitti.

    Kentleri ziyarette bulunan Zelenskiy, cephedeki birliklerle bir araya geldi.

    Yazılı açıklama yapan Zelenskiy, "Büyük çalışmalarınız, hizmetiniz, hepimizi ve devletimizi koruduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Ölen Ukraynalı askerler için saygı duruşu

    Rus saldırılarından hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, bölgedeki bir tıbbi tesisi de ziyaret etti.

    Vladimir Zelenskiy Zaporijya daki askeri birliklerle bir araya geldi #1

    Tahliye edilenler yerine dönecek

    Rus kuşatması sonrası Mariupol’den tahliye edilen sivillerle bir araya gelen Zelenskiy, yerinden edilmişlerin uygun şekilde yeniden yerleştirilmesi için harekete geçme sözü vererek, "Bu sorunu çözmenize gerçekten yardımcı olacağız" dedi.

    Öte yandan Zelenskiy, 29 Mayıs’ta Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna’nın Harkov kentini ziyaret etmiş, Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana ilk kez Kiev bölgesi dışında görüntü vermişti.

    Vladimir Zelenskiy Zaporijya daki askeri birliklerle bir araya geldi #2

    Vladimir Zelenskiy Zaporijya daki askeri birliklerle bir araya geldi #3

    Vladimir Zelenskiy Zaporijya daki askeri birliklerle bir araya geldi #4


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