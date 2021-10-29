Vladimir Zelenskiy'den 29 Ekim paylaşımı

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle paylaşımda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara ile ilişkilere vurgu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Zelenskiy, mesajında Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

STRATEJİK PARTNERLİK VURGUSU

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Zelenskiy, ülkeler arasındaki stratejik partnerliği takdir ettiğini belirtti.

"İLİŞKİLERİN BÜYÜK GELİŞİM POTANSİYELİ VAR"

İki ülke ilişkilerinin büyük gelişim potansiyeli olduğu konusunda emin olduğunu ifade eden Zelenskiy, Türk halkı ve Erdoğan'ı Cumhuriyetin 98. yılı dolayısıyla tebrik ettiğini kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığınca, Twitter'dan da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı paylaşıldı.