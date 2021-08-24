Vladimir Zelenskiy'den 'ilhak edilmiş toprakları geri alacağız' sözü

Ülkesinin Bağımsızlık Günü kutlamalarında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Donbas ve Kırım halkı bize dönecek" dedi.

Ukrayna, bağımsızlığının 30. yıl dönümünü askeri geçit töreniyle kutladı.

Ukrayna ordusu; askerler, tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, füzeler ve hava savunma sistemleriyle Kiev'de gövde gösterisi yaptı.

"UKRAYNA SEVGİSİNİ İŞGAL ETMEK İMKANSIZ"

Geçit töreni öncesinde konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Halkımız için mücadele ediyoruz çünkü toprakları geçici olarak işgal etmek mümkün ancak insanların Ukrayna sevgisini işgal etmek imkansız." dedi.

"DONBAS VE KIRIM BİZE DÖNECEK"

Rusya tarafından ilhak edilen toprakların geri alınacağını belirten Zelenskiy, "Donbas ve Kırım halkı bize dönecek çünkü biz bir aileyiz." ifadesini kullandı.

Kiev ve Moskova arasındaki ilişkiler, Rusya'nın 2014'te Kırım yarımadasını ilhak etmesinin ardından gergin seyrediyor.

KIRIM PLATFORMU ZİRVESİ

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rus ayrılıkçılarla yaşanan çatışmalarda ise son 7 yılda 14 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Pazartesi günü 40'tan fazla ülke, dikkatlerin Kırım'a odaklanmasını sağlamak için Kiev'de düzenlenen Kırım Platformu Zirvesi'ne katıldı.