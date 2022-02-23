Vladimir Zelenskiy'den NATO'ya: Ukrayna'ya aday statüsü verilmesini rica ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yaşanan kriz üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya ile yaşanan kriz üzerine peş peşe açıklamalar yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Vladimir Zelenskiy, ülkedeki son duruma ilişkin bilgiler verdi.

Rusya'nın sözde cumhuriyetleri kabul etttiğini hatırlatan Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin sınırın ötesine geçmeye çalıştığını söyledi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK SALDIRI SÖZ KONUSU"

Yaşananları değerlendirirken diğer devletlerle birlikte hareket ettiklerini belirten Zelenskiy, "Ukrayna'ya yönelik bir saldırı olduğunu görüyoruz, egemenliğe yönelik bir saldırı söz konusu. Toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı söz konusu." ifadelerine yer verdi.

"KARARLI VE SERT OLMAMIZ GEREKİYOR"

Rus federasyonunun askeri mevcudiyetinin, Donbas bölgesinde ayrılıkçıların arkasına sığınarak arttığını söyleyen Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Bu, tek taraflı Minsk Sözleşmesi'nin ihlal edildiği anlamına geliyor. Bu hamleyle aynı zamanda uluslararası çabaları engellemeye çalışıyorlar. Uluslararası camianın yanıtına bakacak olursak kararlı olmamız gerekiyor, ivedilikle harekete geçmemiz ve sert olmamız gerekiyor.

"AVRUPA VE NATO'NUN ÇABALARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"



Ukrayna, Rusya'ya yönelik kararları olumlu karşılıyor. Ukrayna'da çabalarımızı sürdürüyoruz, amacımız Rusya'ya karşı çıkmak ve aynı zamanda gerilimi dindirebilmek. Biz Avrupa'nın ve NATO'nun çabalarına teşekkür ediyoruz. Bizimle dayanışma içinde olan herkese teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

"NATO'YA ADAY ÜLKE STATÜSÜ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Bugün son derece önemli bir sinyal aldık Ukrayna toplumundan. Fikirlerimizin desteklenmesinden memnuniyet duyuyorum. Polonya'nın da desteği ile birlikte Avrupa Birliği için Ukrayna'ya aday ülke statüsünün verilmesini rica ediyoruz. Dostlarımızla iş birliğimizi sürdüreceğiz."