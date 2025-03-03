Vladimir Zelensky'den Rusya’ya 'müzakere' yanıtı

İHA

Rusya ve Ukrayna arasında savaş sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Zelensky, hesabından Rusya’nın hafta boyunca Ukrayna genelinde düzenlediği saldırılara ait görüntüleri paylaştı.

"RUSYA İSTEMİYOR VE HAVA TERÖRÜNE DEVAM EDİYOR"

Zelensky, açıklamasında, şöyle dedi:

Ukrayna, hak ettiği normal ve güvenli bir yaşam, adil ve güvenilir bir barış için savaşıyor. Bu savaşın bitmesini istiyoruz. Fakat Rusya istemiyor ve hava terörüne devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, Ukrayna'ya şehirleri yok etmek ve insanları öldürmek amacıyla bin 50'den fazla saldırı drone'u, neredeyse bin 300 hava bombası ve 20'den fazla füze fırlatıldı.

"BİRLİĞİN GÜCÜNE İNANIYORUZ VE KESİNLİKLE KALICI BARIŞI YENİDEN SAĞLAYACAĞIZ"

ABD aracılığında Rusya ile anlaşmaya atıfta bulunan Zelensky, "Müzakere arayan, sivillere balistik füzelerle kasıtlı olarak saldırmaz. Rusya'yı saldırıları durdurmaya zorlamak için, dünyadan daha büyük bir toplu güç gerekiyor." diye konuştu.

Odaklanmaları gerekenleri vurgulayan Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

Odaklanmamız gereken şey, hava savunmamızı güçlendirmek, ordumuzu desteklemek ve Rusya'nın saldırganlığının geri dönmesini imkansız hale getirecek etkili güvenlik garantileri sağlamaktır. Adalet galip gelmelidir. Birliğin gücüne inanıyoruz ve kesinlikle kalıcı barışı yeniden sağlayacağız.

"ORTAKLARIMIZIN BU SAVAŞTA SALDIRGANIN KİM OLDUĞUNU HATIRLAMALARINI İSTİYORUZ"

Zelensky, Ukrayna Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Londra’da İngiliz medyasına yaptığı açıklamada ise, Trump yönetimi ile arasında yaşanan gergin görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelensky, ABD ile Ukrayna arasındaki mineral anlaşmasının imzalanmaya "hazır" olduğunu söylerken devamında şu ifadeleri kullandı: