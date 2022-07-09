Vladimir Zelensky’den Türkçe 'Kurban Bayramı' mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile müslümanların Kurban Bayramı'nı Türkçe bir mesajla kutladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki süren savaşta, Türkiye'den aldığı destekleri her platformda dile getiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Türkçe bayram mesajı yayınladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından video mesaj yöntemiyle Müslümanların Kurban Bayramı’nı Türkçe kutladı.

"İ yi şeyler yapmaya yönlendiren özel bir bayram"

Vladimir Zelensky paylaşımında, "Müslümanlar 9 Temmuz yani yarın güneşin doğuşuyla Kurban Bayramı’nı kutlamaya başlıyor. Bu, fedakarlığı öğreten ve insanları iyi şeyler yapmaya yönlendiren özel bir bayram. Ukrayna’daki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutlamak istiyorum. Barışın yeniden kurulmasını ve kötülüğün her zaman kaybetmesini diliyorum." dedi.

Vladimir Zelenskiy’den Türkçe 'Kurban Bayramı' mesajı

Kırım halkına mesaj

Vladimir Zelensky paylaşımında Kırım Tatar halkına da seslendi:

"Özellikle Kırım Tatar halkı bunu bekliyor ve inanıyorum ki özgür bir Kırım'da birbirimizi ağırlayacağımız bir yıl gelecek. Kurban bayramınız hayırlı ve mübarek olsun." ifadelerini kullandı.