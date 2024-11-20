İHA

Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşta gerilim artmaya devam ediyor.

Savaşta en çok yıkıma uğrayan taraf olan Ukrayna'ya ABD'den giden askeri destek artırılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapılan bu hamle sonrası Rusya, bu duruma olan hoşnutsuzluğunu açıkça belli etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD merkezli Fox haber kanalına konuk olarak bin günü aşan savaşla ilgili son durumu değerlendirdi.

"EN BÜYÜK TEHLİKE, ABD İLE OLAN BİRLİĞİ KAYBETMEK"

Zelensky, Rusya’ya karşı oluşan birliğin dağılmasından endişe ettiğini ifade etti.

Savaşın ilk zamanlarının en zor dönem olduğunu belirten Zelensky, "Ancak içinde bulunduğumuz dönem bence Ukrayna'daki birliğimize bağlı. Şu an en tehlikeli olan şey, Avrupa'daki birliği ve en önemlisi Ukrayna ile ABD arasındaki birliği kaybetmemiz." dedi.

"PUTİN ABD'DEN DAHA ZAYIF"

Savaşı bitirmenin tek yolunun diplomasi olduğunu savunan Zelensky, "Bugünden itibaren savaşın sona ermesinin Putin'e bağlı olduğundan gerçekten eminim. Bunu yapabilir. İsteyebilir ve bu savaşı sona erdirebilir." şeklinde konuştu.

Savaşın sona ermesinin ABD'nin tutumuna daha fazla bağlı olduğuna dikkat çeken Zelensky, “Putin, ABD’den daha zayıf. ABD Başkanı'nın gücü, yetkileri ve silahları var. Enerji kaynaklarının fiyatını düşürebilir. Medyada Trump'ın enerji kaynaklarının, petrolün fiyatlarını düşürebileceğine yönelik sinyaller duydum ve bunun yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"TRUMP PUTİN'DEN DAHA GÜÇLÜ"

ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın savaşı sona erdirme ihtimalini değerlendiren Zelensky, "Bu basit olmayacak, ancak ABD’nin elinde olan tüm meseleleri kullanırsa, evet, yapabilir. Çünkü o Putin'den çok daha güçlü. Amerika Birleşik Devletleri daha güçlü. Ekonomi daha güçlü. ABD’nin çok büyük bir etkisi var." şeklinde konuştu.

"ABD YARDIMLARI KESERSE KAYBEDERİZ"

ABD'nin Kiev'e yaptığı askeri yardımlarla ilgili konuşan Zelensky, "Eğer yardımları keserlerse, bence kaybedeceğiz. Elbette, her durumda kalıp ve savaşacağız. Üretim yapıyoruz ancak kazanmak için yeterli değil. Hayatta kalmak için yeterli değil. Ancak, bu ABD’nin seçimi olacaksa, ne yapmamız gerektiğine karar vereceğiz." dedi.