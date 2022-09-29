Vladimir Zelensky, askere çağrılan Rusları uyardı

Ukrayna lideri, "Yaşamak istiyorsanız kaçın. Ne için savaşıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Rus ordusu için yapılan kısmi seferberlik çağrısına Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tepki gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 300 bin yedek askeri göreve çağırdıklarını duyurmuştu.

Zelensky, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu Rus askerlerini, "hayatta kalmak istiyorlarsa teslim olmaları" konusunda uyardı.

"Yaşamak istiyorsanız teslim olun"

Açıklamasında Zelensky, "Yaşamak istiyorsanız kaçın. Yaşamak istiyorsanız teslim olun. Yaşamak istiyorsanız, özgürlüğünüz için sokaklarda mücadele edin. Zaten her şey sizden alındı." dedi.

Geçen hafta Putin'in seferberliğe çağırdığı Rus erkekleri ile güçlü Rus oligarkları arasında farklar olduğunu anlatan Zelensky, Rusya'daki askerlere seslenerek şöyle devam etti:

"Ne için savaşıyorsunuz" diye sordu

"Ne için savaşıyorsunuz? Yalnızca borçlarınız ve günün sonunda yemek için biraz yiyeceğiniz var. Şimdi de seferberlik. Size ait olan için savaşın! Toprağımıza, ruhumuza ve kültürümüze girmeyin."

Ukrayna'nın doğusunda yapılan halk oylamasına da tepki gösteren Vladimir Zelensky, ana görevlerinin, “Rusya tarafından düzenlenen sahte referandumlara ve ilgili tehditlere yanıt olarak ortaklarla eylemleri koordine etmek" olduğunu kaydetti.

"2014 değil, herkes her şeyi anlıyor"

"Bu, (Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği) 2014 değil. Herkes her şeyi anlıyor ve kesinlikle harekete geçecekler." diyen Zelensky, "Rusya'da birileri işgal altındaki topraklarda yaptıklarının yanına kâr kalacağını düşünüyorsa yanılıyor." şeklinde konuştu.