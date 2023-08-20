Vladimir Zelensky Hollanda'da: Teslim alacağı F-16'ları inceledi Hollanda'ya giden Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, ABD'nin izniyle teslim alacakları F-16 savaş uçaklarını inceledi. Zelensky, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile birlikte uçakların önünde poz verdi.

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Ukrayna-Rusya savaşında 1,5 yıl geride kaldı.

Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşan çatışmalar şiddetle devam ediyor.

Rusya karşısında Batı desteği ile direnen Ukrayna ciddi bir silah yardımı alıyor.

Yaz başında Alman yapımı Leopard2 tankları teslim alan Ukrayna yönetimi şimdi de Batı devletlerinden F-16 yardımı almaya hazırlanıyor.

Karar çıktı soluğu Hollanda'dan çıktı

Ukrayna'ya F-16 sağlanması için Hollanda ve Danimarka öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi, mayısta kabul etmişti.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ABD'den F-16 teslimatı onayı çıktıktan sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky soluğu Hollanda'da aldı.

Zelensky, Hollanda ziyareti kapsamında Başbakan Mark Rutte ile bir araya geldi.

F-16'ların önünde poz verdi

İki lider F-16’lar hakkında görüşme gerçekleştirirken teslim edilecek uçakları da inceledi.

Zelensky ve Rutte F-16'ların önünde gazetecilere poz verdi.

Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Zelensky “First Lady ve ekibimizle birlikte Hollanda'ya vardık. Her zaman olduğu gibi Başbakan Mark Rutte ile önemli görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ana konu, halkımızı Rus teröründen korumak için Ukrayna'ya F-16 verilmesi. Giderek güçleniyoruz. Gündemimizde ayrıca Küresel Barış Zirvesi, Barış Formülü ve terörist devletin adalete teslim edilmesi de var” dedi.