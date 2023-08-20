Vladimir Zelensky Hollanda'da: Teslim alacağı F-16'ları inceledi
ensonhaber.com

Ukrayna- savaşında 1,5 yıl geride kaldı.

Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşan çatışmalar şiddetle devam ediyor.

Rusya karşısında Batı desteği ile direnen Ukrayna ciddi bir silah yardımı alıyor.

Yaz başında Alman yapımı Leopard2 tankları teslim alan Ukrayna yönetimi şimdi de Batı devletlerinden F-16 yardımı almaya hazırlanıyor.

Vladimir Zelensky Hollanda'da: Teslim alacağı F-16'ları inceledi
Vladimir Zelensky, Mark Rutte

Karar çıktı soluğu Hollanda'dan çıktı

Ukrayna'ya F-16 sağlanması için Hollanda ve Danimarka öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan yapımı F-16 uçakları için eğitmeyi, mayısta kabul etmişti.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ABD'den F-16 teslimatı onayı çıktıktan sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky soluğu Hollanda'da aldı.

Zelensky, Hollanda ziyareti kapsamında Başbakan Mark Rutte ile bir araya geldi.

Vladimir Zelensky Hollanda'da: Teslim alacağı F-16'ları inceledi
Vladimir Zelensky, Mark Rutte

F-16'ların önünde poz verdi

İki lider F-16’lar hakkında görüşme gerçekleştirirken teslim edilecek uçakları da inceledi.

Zelensky ve Rutte F-16'ların önünde gazetecilere poz verdi.

Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Zelensky “First Lady ve ekibimizle birlikte Hollanda'ya vardık. Her zaman olduğu gibi Başbakan Mark Rutte ile önemli görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ana konu, halkımızı Rus teröründen korumak için Ukrayna'ya F-16 verilmesi. Giderek güçleniyoruz. Gündemimizde ayrıca Küresel Barış Zirvesi, Barış Formülü ve terörist devletin adalete teslim edilmesi de var” dedi.

Vladimir Zelensky Hollanda'da: Teslim alacağı F-16'ları inceledi
Vladimir Zelensky Hollanda'da