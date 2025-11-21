Vladimir Zelensky; Macron, Starmer ve Merz ile telefonda görüştü: Gündem 'Ukrayna için barış planı'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından duyurdu...

Paylaşımda Zelensky; Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer ve Almanya Başbakanı Merz ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

AVRUPALI LİDERLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Ukrayna'ya verdikleri desteklerden dolayı Avrupalı liderlere teşekkür ettiğini aktaran Zelensky, "Ukrayna ve tüm Avrupa için bir barış planı görüştük." ifadesini kullandı.

"BU, GERÇEK VE ONURLU BARIŞI SAĞLAYACAK BİR PLAN OLMALI"

Savaşı sona erdirmek için ABD'nin hazırladığı "barış planı" üzerinde çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Zelensky, şunları kaydetti:

ABD, Başkan (Donald) Trump ve ekibinin bu savaşı sona erdirme çabalarını takdir ediyoruz. ABD tarafının hazırladığı belge üzerinde çalışıyoruz. Bu, gerçek ve onurlu bir barışı sağlayacak bir plan olmalı.

Zelensky, "Temel pozisyonların dikkate alınmasını sağlamak için yakın bir koordinasyon içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Zelensky'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.

"Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." ifadesi yer alan açıklamada, Zelensky'nin de ABD Başkanı Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.