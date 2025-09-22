Vladimir Zelensky, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Dünya arenasında önemli görüşme...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştüğünü açıkladı.

Zelensky, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "New York'ta Genel Kurul'da yapılacak birçok toplantıdan bir gün önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile özellikle Rus saldırılarına karşı gerçek bir koruma ihtiyacı hakkında oldukça detaylı bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ KONUŞULDU

Ukrayna'nın acil ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemleri hakkında müttefiklere bilgi aktardığını kaydeden Zelensky, "Bu sistemlerin olması, Rusya'nın savaşma kabiliyetini önemli ölçüde etkileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLAR LİSTESİ"

Zelensky, Rutte ile görüşmesinde "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programının faaliyetlerini de ele aldıklarını vurgulayarak, "Mark (Rutte), diğer müttefiklerle uygun iletişim kurmayı başlattı." açıklamasını yaptı.