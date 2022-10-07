Rusya'nın nükleer saldırı ihtimaline işaret eden Zelensky, "Önleyici saldırılar şart" diye konuştu. Zelensky'ye yanıt veren Moskova, "Dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değil" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile devam eden çatışmalara ilişkin konuştu.

Zelensky, konuşmasında Batı'ya yaptığı çağrıda, Moskova'ya karşı adım atılmasını istedi.

"Önleyici saldırılara ihtiyacımız var"

Kameraların karşısına geçen Zelensky, "NATO ne yapmalı? Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimalini ortadan kaldırmalı." dedi.

Uluslararası topluma seslenen Zelensky, "Önleyici saldırılara ihtiyacımız var. Böylece nükleer silah kullanırlarsa kendilerine ne olacağını bilsinler." ifadelerini kullandı.

Vladimir Zelensky, NATO'ya seslendi: Rusya'ya saldırın ViDEO

Rusya: Dünya savaşı çağrısından başka bir şey değil

NATO'nun baskı uygulama yöntemini yeniden gözden geçirmesini savunan Zelensky'ye Rusya'dan yanıt gecikmedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu tür açıklamalar, öngörülemeyen korkunç sonuçları olan diğer bir dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değildir." dedi.

"Ukrayna'yı fiili olarak yönlendiriyorlar"

AA'da yer alan bilgiye göre Peskov, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin bu açıklamalara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Peskov, "Bu ülkeler, Ukrayna'yı fiili olarak yönlendiriyor ve sonuna kadar savunmasını söylüyor. Bu nedenle, onlar bundan sorumlu ve onların, bu şahsın (Zelensky) ve yönetiminin eylemleri ve açıklamalarından sorumlu olması gerekiyor." şeklinde konuştu.