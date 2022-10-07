Petrol
94.16
-0.28%
Euro
18.1967
0.05%
Dolar
18.5867
0.01%
Altın
1.02
-0.20%
Borsa
3554
0.00%
Bitcoin
372.791
-1.36%
BTXN Coin
10.69
-0.09%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Vladimir Zelensky, NATO'ya seslendi: Rusya'ya saldırın

    Rusya'nın nükleer saldırı ihtimaline işaret eden Zelensky, "Önleyici saldırılar şart" diye konuştu. Zelensky'ye yanıt veren Moskova, "Dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değil" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 09:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vladimir Zelensky, NATO'ya seslendi: Rusya'ya saldırın

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile devam eden çatışmalara ilişkin konuştu.

    Zelensky, konuşmasında Batı'ya yaptığı çağrıda, Moskova'ya karşı adım atılmasını istedi.

    "Önleyici saldırılara ihtiyacımız var"

    Kameraların karşısına geçen Zelensky, "NATO ne yapmalı? Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimalini ortadan kaldırmalı." dedi.

    Uluslararası topluma seslenen Zelensky, "Önleyici saldırılara ihtiyacımız var. Böylece nükleer silah kullanırlarsa kendilerine ne olacağını bilsinler." ifadelerini kullandı.

    Vladimir Zelensky, NATO'ya seslendi: Rusya'ya saldırın ViDEO

    Rusya: Dünya savaşı çağrısından başka bir şey değil

    NATO'nun baskı uygulama yöntemini yeniden gözden geçirmesini savunan Zelensky'ye Rusya'dan yanıt gecikmedi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu tür açıklamalar, öngörülemeyen korkunç sonuçları olan diğer bir dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değildir." dedi.

    Vladimir Zelensky, NATO ya seslendi: Rusya ya saldırın #1

    "Ukrayna'yı fiili olarak yönlendiriyorlar"

    AA'da yer alan bilgiye göre Peskov, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin bu açıklamalara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

    Peskov, "Bu ülkeler, Ukrayna'yı fiili olarak yönlendiriyor ve sonuna kadar savunmasını söylüyor. Bu nedenle, onlar bundan sorumlu ve onların, bu şahsın (Zelensky) ve yönetiminin eylemleri ve açıklamalarından sorumlu olması gerekiyor." şeklinde konuştu.


    Anayasa değişikliği çalışmaları başladı
    Gündem

    Anayasa değişikliği çalışmaları başladı

    Yunanistan'da iki göçmen teknesi battı: 16 ölü
    Dünya

    Yunanistan'da iki göçmen teknesi battı: 16 ölü

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Görüş Bildir