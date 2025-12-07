Vladimir Zelensky: Rusya, son bir haftada 1600 İHA ile saldırı düzenledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

ABD'nin hazırladığı barış planına ilişkin müzakereler sürerken iki taraf da saldırılarını durdurmadı.

RUSYA SON 1 HAFTADA 1600'DEN FAZLA İHA İLE SALDIRDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'ya dün gece 5 füze ve 240'tan fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini kaydetti.

MÜTTEFİKLERLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1600'den fazla İHA, yaklaşık 1200 güdümlü hava bombası ve 70'e yakın füze ile saldırı düzenlediğini belirten Zelensky, bu tür saldırıları önlemek için müttefikler ile birlikte çalışmaya devam ettiklerini aktardı.