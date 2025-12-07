Abone ol: Google News

Vladimir Zelensky: Rusya, son bir haftada 1600 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun son bir hafta içinde ülkesine 1600'ün üzerinde insansız hava aracı, yaklaşık 1200 güdümlü hava bombası ve 70'e yakın füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 15:18
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya'nın son bir haftada 1600'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı.
  • Zelensky, Rusya'nın ayrıca 1200 güdümlü hava bombası ve 70'e yakın füze kullandığını belirtti.
  • Bu saldırıları önlemek için müttefiklerle işbirliğine devam ettiklerini vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

ABD'nin hazırladığı barış planına ilişkin müzakereler sürerken iki taraf da saldırılarını durdurmadı. 

RUSYA SON 1 HAFTADA 1600'DEN FAZLA İHA İLE SALDIRDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarına ilişkin bilgi verdi. 

Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'ya dün gece 5 füze ve 240'tan fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini kaydetti.

MÜTTEFİKLERLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1600'den fazla İHA, yaklaşık 1200 güdümlü hava bombası ve 70'e yakın füze ile saldırı düzenlediğini belirten Zelensky, bu tür saldırıları önlemek için müttefikler ile birlikte çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

