Vladimir Zelensky: Rusya tarafından kaçırılan çocukları geri getirmeliyiz

Alaska'daki tarihi zirve sonrası üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Alaska zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında değerlendirdi.

"KARADA, HAVADA VE DENİZDE ATEŞKES"

Savaşın sona ermesine yönelik görüştüğü her liderlerin net bir tutumu olduğunu aktaran Zelensky, "kalıcı ve gerçek" bir barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

Zelensky, "karada, havada ve denizde ateşkesin sağlanması" gerektiğini vurgulayarak, "Tüm Ukraynalı asker ve sivil savaş esirlerini serbest bırakmalı ve Rusya tarafından kaçırılan çocukları geri getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

"UKRAYNA OLMADAN ÇÖZÜLEMEZ"

ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna için uzun vadeli bir güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Zelensky, "Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli.

Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulundu.