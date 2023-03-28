Vladimir Zelensky, Rusya'yı Zaporijya'da 'radyasyon şantajı' yapmakla suçladı Grossi'yi Zaporijya'da ağırlayan Zelensky, Moskova yönetimini suçlayıcı ifadeler kullandı.

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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Direktörü Rafael Grossi, Zaporijya'yı ziyaret etti.

Zaporijya Nükleer Santrali, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda alarm seviyesinin yükseltildiği ve dünyanın gözünün çevrildiği yerlerden biri oldu.

"Nükleer enerji tarihinin başına gelen en kötü şey"

Burada Grossi ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Grossi'ye şunları söyledi:

Rus birlikleri ve personeli Zaporijya nükleer güç istasyonundan ve komşu bölgelerden derhal çekilmedikçe, nükleer emniyet ve güvenliğin yeniden sağlanmasına yönelik her türlü girişim başarısızlığa mahkumdur.



Bir nükleer santrali bir yıldan fazla rehin tutmak, nükleer enerji tarihinin başına gelen en kötü şey.

'Radyasyon şantajı' suçlaması

Zelensky, Moskova'nın söz konusu tesiste "radyasyon şantajı" yaptığını söyledi.

Rus güçleri, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'yı savaşın başlarında ele geçirdi. Rus ve Ukrayna güçleri, birbirlerini tesisi bombalayarak ciddi bir nükleer kaza riskini almakla suçluyor.

Rusya'nın Zaporijya planı

Al Jazeera'nin haberine göre, santralin 6 reaktörü, şu anda kapatılmış durumda. Tesis, ihtiyaç duyduğu elektriği kalan tek bir hattan alıyor.

Rus yetkililer, Zaporijya'yı Rus elektrik şebekesine bağlamak istediklerini söylüyor.

"Sürekli zar atıyoruz"

Bu arada Grossi de gelişmeler üzerine duyduğu endişeyi dile getirdi: