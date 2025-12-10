Vladimir Zelensky: Seçimlere hazırım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2019'da Ukrayna Devlet Başkanı seçilen Vladimir Zelensky, 2022'de Rusya ile çıkan savaş sonucu seçimlerin askıya alınmasıyla görevini halen sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Zelensky'ye yönelik birçok eleştirisinden biri de ülkede seçimlere gitmiyor oluşuydu.

"BİR ZAMAN SONRA DEMOKRASİ OLMAKTAN ÇIKIYOR"

Başkan Trump, Politico'ya verdiği röportajında, Zelensky'ye karşı seçim eleştirisini yineledi ve Ukrayna'nın seçimlere gitmesinin vaktinin geldiğini belirtti.

Röportajda "Seçim yapılalı uzun zaman oldu, durum pek iyiye gitmiyor. Bence zamanı geldi. Seçim için önemli bir an olduğunu düşünüyorum. Seçim yapmamak için savaşı kullanıyorlar, fakat bence Ukrayna halkına bu seçenek verilmeli." diyen Trump, "Demokrasiden bahsedip duruyorlar ama bir zaman sonra artık demokrasi olmaktan çıkıyor." ifadelerini kullandı ve "belki de Zelensky'nin kazanabileceğini" söyledi.

Trump, savaş hakkında ise Ukrayna için 'kazanıyorlar' diyemeyeceğini, daha önce 8 tane savaş bitirdiğini, Rusya ile Ukrayna savaşının da çok kolay bitebileceğini fakat iki ülkenin liderlerinin birbirine olan nefretleri yüzünden zorluk yaşandığını dile getirdi.

ZELENSKY SEÇİMLERE HAZIR

The Guardian Zelensky'nin, Trump'ın eleştirisine tepkili olduğunu yazdı. Ukraynalı lider, "Bu Ukrayna halkını ilgilendiren bir husus, başka ülkelerin insanlarını değil." dedi.

Gazetecilerle konuşan Başkan Vladimir Zelensky, konuyla ilgili bir soruya "Seçimlere hazırım; hatta açıkça söylüyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupalı müttefiklerimizden güvenlik için yardım istiyorum." sözleriyle cevap verdi.

NBC'nin haberine göre; ortaklarından tavsiye ve teklifler bekleyen Vladimir Zelensky, ABD'nin yardımıyla seçim güvenliği garanti altına alınırsa ülkesinin, Ukrayna parlamentosu ve müttefiklerin izniyle 60 ila 90 gün içinde seçime gidebileceğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan Zelensky'nin bu isteğine henüz bir yanıt gelmedi.

GÖREV SÜRESİ DOLMUŞTU

2019 yılında başkan seçilen eski komedyenin 5 yıllık görevinin süresi, geçen senenin mayıs ayında dolmuştu. Fakat Ukrayna anayasasına göre savaş zamanı seçim yapılmaması ve muhalefet liderlerinin seçim konusundaki endişeleri sebebiyle ülke seçime gitmemişti.

Bu durum Başkan Trump dahil, birçok figürün eleştirisini çekmişti, bazıları Vladimir Zelensky'yi bir diktatör olmakla suçlamıştı.

Zelensky'ye göre seçime gidilmesinin önünde bulunan en önemli iki engel; askerlerin, evinden olmuş insanların ve Rus kontrolüne geçmiş bölgelerdeki insanların seçime katılmasının zorluğu ve sıkıyönetim ilan edilmiş ülkede hukuki olarak geçerli seçimlerin yapılamayacak olması.

Barış planı çabalarının yanı sıra Rusya ile Ukrayna'nın savaşı da şiddetli şekilde devam ediyor.