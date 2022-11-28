Petrol
82.58
-1.35%
Euro
19.4315
0.13%
Dolar
18.6298
-0.02%
Altın
1.048
-0.36%
Borsa
4919
0.00%
Bitcoin
307.548
-2.37%
BTXN Coin
5.77
-1.02%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Vladimir Zelensky: Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukraynalılara çağrıda bulunarak, "Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz" ifadelerini kullandı.
    • 28.11.2022 - 17:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vladimir Zelensky: Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz

    Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor.

    İki ülke arasında büyük kayıplar yaşanırken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın devam eden saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Moskova'nın elindeki füzeler bitene kadar, kritik altyapı tesislerini hedef almayı bırakmayacağını söyleyen Zelensky, Ukrayna halkına uyarılarda bulundu.

    "Maalesef sakinleşmeyecekler"

    Gelecek hafta soğuk ve karanlık bir havanın etkili olmasının beklendiğini belirten Zelenskiy, "Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz. Bunu bir gerçek gibi biliyoruz. Füzelere sahip oldukları sürece, maalesef sakinleşmeyecekler." ifadelerini kullandı.

    Vladimir Zelensky: Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz #1

    "Rusya'nın soğuğu insanlara karşı kullanma girişimi"

    İHA'nın haberine göre, Savunma kuvvetlerinin ve tüm ülkenin saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü aktaran Zelensky, "Tüm senaryoları, partnerlerimizle birlikle ele alıyoruz. Birliğimiz bunlara hazır olmalı. Hafta boyunca, hava alarmlarına dikkat edin. Birbirimize yardım ederek, savaşı bile atlatacağız. Bu savaş, Rusya'nın soğuğu insanlara karşı kullanma girişimi." dedi.

    Vladimir Zelensky: Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz #2


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Melis Sezen ile Cansu Dere Miami'de
    Magazin

    Melis Sezen ile Cansu Dere Miami'de

    İstanbullar dikkat! O ilçelerde sular yok...
    Yaşam

    İstanbullar dikkat! O ilçelerde sular yok...

    Görüş Bildir