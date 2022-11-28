Vladimir Zelensky: Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukraynalılara çağrıda bulunarak, "Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor.

İki ülke arasında büyük kayıplar yaşanırken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın devam eden saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Moskova'nın elindeki füzeler bitene kadar, kritik altyapı tesislerini hedef almayı bırakmayacağını söyleyen Zelensky, Ukrayna halkına uyarılarda bulundu.

"Maalesef sakinleşmeyecekler"

Gelecek hafta soğuk ve karanlık bir havanın etkili olmasının beklendiğini belirten Zelenskiy, "Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz. Bunu bir gerçek gibi biliyoruz. Füzelere sahip oldukları sürece, maalesef sakinleşmeyecekler." ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın soğuğu insanlara karşı kullanma girişimi"

İHA'nın haberine göre, Savunma kuvvetlerinin ve tüm ülkenin saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü aktaran Zelensky, "Tüm senaryoları, partnerlerimizle birlikle ele alıyoruz. Birliğimiz bunlara hazır olmalı. Hafta boyunca, hava alarmlarına dikkat edin. Birbirimize yardım ederek, savaşı bile atlatacağız. Bu savaş, Rusya'nın soğuğu insanlara karşı kullanma girişimi." dedi.