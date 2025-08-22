Vladimir Zelensky: Türkiye, denizdeki güvenlik garantilerinin bir parçası olmak istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

İki lider görüşme sonrasında ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Zelenskiy, Ukrayna'nın bağımsızlık günü öncesinde gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Rutte'ye teşekkür ederek, görüşmelerinde Ukrayna'ya daha fazla güvenlik sağlayabilecek adımları konuştuklarını söyledi.

Zelenskiy, görüşmede Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerine odaklandıklarını vurgulayarak, ABD'nin de Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin bir parçası olmaya hazır olduğunu açıklamasının kendileri için büyük öneme sahip olduğunu aktardı.

"ÇEŞİTLİ DÜZEYLERDE YARDIM SEÇENEKLERİ BULUNUYOR"

Ukraynalı lider, güvenlik garantilerine ve Ukrayna’ya askeri güç gönderilmesine ilişkin soruya cevabında, "Kaç ülkenin bize garanti sağlayabileceğini bilmiyorum ancak çeşitli düzeylerde yardım seçenekleri ve farklı kabiliyetlere sahip birçok ülke bulunuyor.

Bu nedenle kimin sahada asker bulundurabileceğini, kimin keşif ve istihbaratla denizde bulunacağını, kimin de finansman sağlayacağını söylemek için henüz erken. Bazı ülkeler, anayasal kısıtlamaları nedeniyle burada şu veya bu şekilde bulunamayacaklar fakat finansman sağlamaya hazırlar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, DENİZDEKİ GÜVENLİK GARANTİLERİNİN PARÇASI OLMAK İSTİYOR"

Zelenskiy, ayrıca 23 Temmuz tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmesine değinerek, "Örneğin Türkiye geçtiğimiz toplantıda, ‘Ukrayna için denizdeki güvenlik garantilerinin bir parçası olmak istiyoruz. Bu konuda profesyoneliz, Karadeniz’de nasıl yardımcı olacağımızı biliyoruz. Özellikle bu konuya odaklanacağız.

Oradaki varlığımız en üst düzeyde olacak’ dedi. Dolayısıyla tüm ülkeler hakkında konuşmak için biraz erken. Altyapı oluşturulup yazılı hale geldiğinde kimin nasıl yardımcı olabileceğini anlayacağız" dedi.