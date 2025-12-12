Vladimir Zelensky: Ukrayna demokrasiden kaçmıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinin güvenlik garantileri için oluşturulan İstekliler Koalisyonu'nun toplantısına katıldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen toplantıda katılımcılara hitap eden Zelensky, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için sürdürdükleri çalışmaları değerlendirdi.

Zelensky, ABD'nin savaşı sona erdirmek amacıyla önerdiği barış planı üzerindeki çalışmalara da değindi.

"PLANI REVİZE EDEREK ABD TARAFINA İLETTİK"

Söz konusu 20 maddelik planı revize ederek ABD tarafına ilettiklerini anımsatan Zelensky, savaşın sonlanması durumunda güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Zelensky, Rus ordusunun ülkesinin sivil ve enerji altyapılarına yönelik saldırılarını önlemek için Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi programına desteğin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Ülkesine yardım eden müttefiklere teşekkürlerini ileten Zelensky, "Herkesi dondurulmuş Rus varlıklarının (Ukrayna için) kullanımı konusunda mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemeye çağırıyorum" diye konuştu.

"UKRAYNA DEMOKRASİDEN KAÇMIYOR"

Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da devlet başkanı seçimlerinin yapılması yönündeki çağrılarını da değerlendirdi.

Trump ile her türlü formatın içinde çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Zelensky, "Başkan Trump, Ukrayna'daki seçimler konusunda daha fazla söz ederse şunu tamamen açık bir şekilde söylemek isterim ki seçimleri yapmayı deneyebiliriz. Ukrayna, demokrasiden kaçmıyor" dedi.

Savaşın sürdüğü bir ülkede seçimlerin yapılması için uygun güvenlik ortamın oluşturulması gerektiğinin altını çizen Zelensky, "Seçimlerin yapılması gerekiyorsa en azından seçim süreci boyunca ateşkes sağlanmalı. Bu, görüşülmesi gereken bir konudur. Amerika'nın bu konuda Rus tarafıyla görüşmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.