Zelensky'den toprak takası çıkışı: Ukrayna halkının bu soruyu cevaplayacağına inanıyorum

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için diplomatik çalışmalar devam ediyor.

ABD yönetimi tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planına yönelik revize çalışmaları sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelensky, Rusya ile olan savaşı sona erdirmeyi amaçlayan diplomatik çabalara değinerek, ABD’nin barış planında Ukrayna’dan Donetsk bölgesinin bazı kısımlarından askerlerini çekmesini istediğini ve bu bölgede Ukrayna-Rusya arasında tampon bölge olarak silahsızlandırılmış bir "serbest ekonomik bölge" kurulacağını ancak Rusya'nın bu bölgeden askerlerini çekmek istemediğini ifade etti.

PLANDA YAŞANAN ANLAŞMAZLIK KISMI

Barış planında İki önemli anlaşmazlık noktasını olduğunu aktaran Zelensky, bunların Donetsk bölgesi ile Zaporijya Nükleer Enerji Tesisi olduğu belirtti.

Zelensky, Rusya ile toprak takası yapmak için "anayasal" bir yetkisi olmadığını ifade ederek, bu konuda son sözün Ukrayna halkının vermesini gerektiğini aktardı.

"TOPRAK TAKASINA UKRAYNA HALKI KARAR VERMELİ"

Zelensky, "Ukrayna halkının bu soruyu cevaplayacağına inanıyorum. Seçimler ya da referandum yoluyla olsun, Ukrayna halkının bir pozisyon alması gerekiyor" dedi.

Donetsk bölgesinden Ukrayna'nın tek taraflı çekilme fikrine karşı çıkan Zelensky, hala uzlaşma sağlanmayan "çok sayıda madde" olduğunu ekledi.

ABD'YE SUNULAN KARŞI TEKLİF

ABD’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek üzere hazırladığı barış planı sonrası Ukrayna ve İngiltere, Fransa ile Almanya'nın oluşturduğu E3 grubu ülkeleri de ABD’ye 20 maddelik bir karşı teklif sunmuştu.

Yeni teklifte, toprak takasına ilişkin konularda yeni fikirlerin yer aldığı ifade edilmişti.