Vladimir Zelensky: Ukrayna'nın dahil olmadığı her çözüm barışa karşıdır

Dünyanın gözü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı görüşmede.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yapılacak görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BEN HALKIMIZA İNANIYORUM"

Zelensky, görüşmelerde Ukrayna olmadan savaşın sona eremeyeceğini vurgulayarak, "Ben halkımıza inanıyorum, Ukraynalılar güçlü. Ukraynalılar, kendi halklarını savunuyor" diye konuştu.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini belirten Zelensky, Ukrayna toprak bütünlüğü meselesinin cevabının, Ukrayna Anayasası'nda olduğunu söyledi.

"TOPRAKLARIMIZI İŞGALCİLERE VERMEYECEĞİZ"

Zelensky, "Ukraynalılar, topraklarını işgalciye vermeyecek. Ukrayna, barışı sağlayabilecek gerçek çözümlere hazır.

Bize karşı olan, Ukrayna'nın dahil olmadığı her çözüm, aynı zamanda barışa karşı bir çözümdür ve hiçbir şey getirmeyecek. Bunlar, ölü çözümler. Asla işe yaramayacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A MESAJ YOLLADI

Zelensky, sürdürebilir barış için Trump ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydederek, ülkesini savunan Ukraynalı askerlere teşekkür etti.

Zelenskiy, "Sağlam durun. Burası bizim toprağımız, biz Ukrayna'yız" dedi.