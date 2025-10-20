Vladimir Zelensky, ülkesinin gündemine oturdu: Onlyfans modelinin videosunu yeniden paylaştı

- Vladimir Zelensky, Instagram'da yanlışlıkla Onlyfans modeli Anna Maligon'un bir paylaşımını yeniden gönderdi.
- Olay, Ukrayna'nın Rusya ile savaşta olduğu bir dönemde kısa sürede gündem oldu.
- Zelensky'nin paylaşımı nedeniyle Maligon, "ülkemin cumhurbaşkanı resmen benim hayranım" açıklamasını yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Instagram'da yaptığı hareket ile konuşuluyor...
Zelensky, sosyal medya platformu Instagram'da Onlyfans modeli Anna Maligon'a ait bir paylaşımı yeniden gönderdi.
"HATALI PAYLAŞIM" KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Ülkesi üç yıldır Rusya ile savaş halinde olan Zelensky'nin söz konusu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Yaşanan olayda, Onlyfans modeli Anna Maligon'un bir paylaşımı Vladimir Zelensky'nin profilinde geçici olarak göründü.
ONLYFANS MODELİNDEN YANIT: ZELENSKY'E "TEŞEKKÜR" ETTİ
Anna Maligon ise Zelensky'nin 'hatalı' paylaşımına sessiz kalmadı.
Maligon "Arkadaşlar, ülkemin cumhurbaşkanı resmen benim hayranım. Dansımı TikTok'ta paylaştı... Bu olabilecek en komik şey," ifadeleri ile yorum yaptı.
PAYLAŞIM KALDIRILDI
Öte yandan, etiketin daha sonra kaldırılması nedeniyle gönderinin artık sekmede görüntülenemediği öğrenildi.