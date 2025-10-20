Vladimir Zelensky, ülkesinin gündemine oturdu: Onlyfans modelinin videosunu yeniden paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Instagram'da yaptığı hareket ile konuşuluyor...

Zelensky, sosyal medya platformu Instagram'da Onlyfans modeli Anna Maligon'a ait bir paylaşımı yeniden gönderdi.

"HATALI PAYLAŞIM" KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Ülkesi üç yıldır Rusya ile savaş halinde olan Zelensky'nin söz konusu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Yaşanan olayda, Onlyfans modeli Anna Maligon'un bir paylaşımı Vladimir Zelensky'nin profilinde geçici olarak göründü.

ONLYFANS MODELİNDEN YANIT: ZELENSKY'E "TEŞEKKÜR" ETTİ

Anna Maligon ise Zelensky'nin 'hatalı' paylaşımına sessiz kalmadı.

Maligon "Arkadaşlar, ülkemin cumhurbaşkanı resmen benim hayranım. Dansımı TikTok'ta paylaştı... Bu olabilecek en komik şey," ifadeleri ile yorum yaptı.

PAYLAŞIM KALDIRILDI

Öte yandan, etiketin daha sonra kaldırılması nedeniyle gönderinin artık sekmede görüntülenemediği öğrenildi.