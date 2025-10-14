Vladimir Zelensky'den Donald Trump'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesapları ve cumhurbaşkanlığı sitesinden günlük görüntülü mesaj paylaştı.

Zelensky, mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

TRUMP'LA WASHİNGTON'DA BİR ARAYA GELECEK

Trump ile 17 Ekim'de Washington'da bir araya geleceğini anımsatan Zelenskiy, söz konusu toplantı için hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

"GÖRÜŞME İÇİN AYRINTILI ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ"

Zelenskiy, "Başkan Trump ile yapacağımız görüşme için ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen günlerde ABD Başkanı ile telefonda görüştüğünü belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu "PATRIOT" hava savunma sistemleri ile "Tomahawk" seyir füzelerine ilişkin de konuştuklarını ifade etti. Zelenskiy, "Hassas konuları yüz yüze görüşmek önemli, telefonda her şeyi anlatamazsınız." diye konuştu.

"ORTA DOĞU'DA ARTIK SAVAŞ OLMADAN YAŞAMAK İÇİN CİDDİ FIRSATLAR VAR"

Gazze'de ateşkesin sağlandığını anımsatan Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için Rusya'ya baskı kurulması gerektiğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şunları kaydetti: