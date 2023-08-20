Vladimir Zelensky'den Hollanda'da Mark Rutte ile F-16 selfiesi Hollanda ziyaretinde 42 F-16 alma konusunda anlaşma sağlayan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, kararı Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile yaptığı selfie ile duyurdu.

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Ukrayna-Rusya savaşında yeni bir eşik daha aşılıyor.

Batı'nın sağladığı silah kapsamına savaş uçakları da girdi.

1,5 yıldır Rusya karşısında savunma yapan Ukrayna artık F-16 savaş uçaklarıyla önemli bir kazanım elde etti.

ABD üretimi F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya vermek siteyen Hollanda ve Danimarka'ya izin çıktı.

Hollanda'ya giden ve burada Başbakan Mark Rutte ile görüşen Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, görüşmeden sonra anlaşma sağlandığını duyurdu.

"42 uçak konusunda anlaştık"

Zelensky görüşmeden sonra Rutte ile F-16 konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Zelensky, Hollanda’nın gerekli eğitimlerin ardından 42 uçağı Ukrayna’ya vereceğini belirterek, “Bugün Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için bir adım daha atıyoruz. F-16. Rus teröristleri Ukrayna’nın şehir ve köylerinden uzak tutmak için kullanacağımız uçaklar.

Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık, 42 uçak. Bu sadece bir başlangıç. Teşekkürler Hollanda” dedi.

F-16 selfiesi

Zelensky ayrıca Telegram hesabından yaptığı paylaşıma fotoğraf eklemeyi de ihmal etmedi.

Teslim alacakları uçakları inceleyen Zelenky, Rutte ile savaş uçağı önünde çektiği selfieyi paylaştı