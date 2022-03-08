Rusya'nın şartlarına ilişkin Ukrayna lideri uzlaşma sinyali verdi. Zelensky, "Putin'in konuşmaya hazır olması gerekiyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın hak iddia ettiği Kırım ve Donbas'a ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

ABC News televizyonuna demeç veren Zelensky, Kiev olarak ültimatomlara hazır olmadıklarını, ancak Kremlin'in taleplerine çözümler bulunabileceğini ifade etti.

KIRIM VE DONBAS'IN TANINMASI KONUSU

Rusya'nın görüşmeler sırasında sunduğu üç isteğe işaret eden, Kırım ve Donbas'ın tanınması konusunu tartışabileceklerini söyleyen Zelensky, "Ültimatomlara hazır değiliz, ancak bu üç kilit madde için olası bir çözümümüz var." ifadesini kullandı.

ZELENSKY: UZLAŞABİLİRİZ

Ukrayna lideri, işgal edilen bölgeleri sadece Rusya'nın tanıdığını hatırlatarak, "Bunu tartışabiliriz. Oradaki insanların ne şekilde yaşayacaklarına dair uzlaşabiliriz. Benim için önemli olan, bu bölgelerde Ukrayna ile birlikte yaşamak isteyen insanlar. Putin'in yapması gereken şey, konuşmaya ve diyaloğa başlamaktır." diye konuştu.

Vladimir Zelensky'den Kırım ve Donbas mesajı VİDEO



RUSYA'NIN ŞARTLARI

Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında üçüncü kez müzakere yapıldı. Moskova, Ukrayna'nın şartları yerine getirmesi halinde askeri harekatı durduracaklarını söylüyor.

Kremlin, söz konusu şartlarını "Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olarak kalacağını anayasasını değiştirerek sabitlemesi, Kırım’ın Rusya’nın parçası olarak tanınması ve Donetsk ile Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsız topraklar olarak tanınması" şeklinde sıralıyor.

Kremlin: Şartlarımız yerine getirilirse operasyona son verebiliriz haberi için tıkla

