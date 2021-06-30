Vogue, Jill Biden'ı kapağına taşıdı

First Lady Biden, dergiye verdiği röportajda eşinin ABD Başkanı olarak seçilme nedenini anlattı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Vogue dergisinin ağustos sayısındaki kapağında yer aldı.

First Lady Biden, dergiye verdiği mülakatta eşinden bahsederken, "Donald Trump'tan daha sakin bir başkan olduğunu kanıtladı." dedi.

VOGUE DERGİSİNİN KAPAĞINDA

Biden, kapak çekimi için çiçek desenli bir elbise tercih etti. Son başkanlık seçimlerine işaret eden Jill Biden, ABD Başkanlığı'na eşinin seçilmesine ilişkin "İnsanlar, birinin gelip bu ulusu kurtarmasını istedi." ifadesini kullandı.

Donald Trump, ABD Başkanlığı döneminde eşi Melania Trump'a kapak teklifinde bulunmayan dergilere tepki göstermiş, "Moda basınındaki elitist züppeler, Amerikan tarihinin en şık First Lady’sini 4 yıl boyunca kapaklarından uzak tuttu." şeklindeki haberi paylaşmıştı.

FIRST LADY OLMADAN ÖNCE DERGİLERDE YER ALDI

Eski manken olan Melania Trump, 2000'lerin başında British GQ dergisine kapak olurken, Donald Trump ile evliliğinin ardından 2005'te Vogue dergisinde yer almıştı.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'dan ise "Dünyanın aşık olduğu First Lady" şeklinde bahsedilmişti.