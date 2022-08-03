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    Vucic: Kosova, Sırbistan'ın bir parçasıdır

    Sırbistan-Kosova gerginliğinin ardından konuyla ilgili Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic açıklamalarda bulundu. Vucic, "Beni küçük Putin olarak resmetmeye çalışıyorlar." dedi.
    • 03.08.2022 - 02:51
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    Vucic: Kosova, Sırbistan'ın bir parçasıdır

    Sırbistan ve Kosova sınırında yaşanan gerginlik, "Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olma zorunluluğu" kararının 1 Eylül'e kadar ertelenmesiyle duruldu.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, , Sırbistan Radyo ve Televizyonu'nda katıldığı programda bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

    "Vucic'i küçük Putin olarak resmetmeye çalışıyorlar"

    Pazar akşamı Kosova ile yaşananlarda "felaketin eşiğinden dönüldüğünü" ifade eden Vucic, "En kötü senaryonun önüne geçildi. Bazıları belli ki Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını fırsat olarak görmek istiyor. Sırbistan'ı Rusya'ya bağlı göstermeye, Vucic'i de Batı'nın tepkisini çeken küçük Putin olarak resmetmeye çalışıyorlar." dedi.

    Vucic: Kosova, Sırbistan ın bir parçasıdır #1

    "Kosova, uluslararası hukuka göre Sırbistan'ın bir parçasıdır"

    Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşmek üzere 18 Ağustos'ta Brüksel'e gideceğini ancak Kurti ile barışı sağlamanın mümkün olmadığını savundu.

    Her zaman barışı savunduğunu aktaran Vucic, "Ancak birileri Sırplara karşı sınırları aştığı zaman da susmayacağım. Kosova bağımsız bir ülke değil dolayısıyla Kosova'ya saldırı diye bir şey söz konusu olamaz. Kosova, uluslararası hukuka göre Sırbistan'ın bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

    Vucic, Boşnaklarla da bir savaş hazırlığı içerisinde olmadıklarına işaret ederek, herkese karşı el uzattıklarını kaydetti.

    Vucic: Kosova, Sırbistan ın bir parçasıdır #2

    Sırbistan-Kosova gerginliği

    Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, 31 Temmuz akşamı ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

    Kosova hükümeti de Sırbistan'la olan sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından Sırbistan'la krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

    Vucic: Kosova, Sırbistan ın bir parçasıdır #3

    Kosova'yı kendi toprağı görüyor

    AA'nın haberine göre Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

    Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

    Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, 31 Temmuz akşamı yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.

    Vucic: Kosova, Sırbistan ın bir parçasıdır #4


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