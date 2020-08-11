Vucic: Rusya'nın korona aşısını ilk ben yaptıracağım

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'nın açıkladığı koronavirüs aşısının mutluluk verici olduğunu söyledi. Vucic, aşının ülke ekonomisini kurtaracağını kaydetti.

Dünyada ilk koronavirüs aşısını onaylayan Rusya, 20 ülkeden 1 milyar aşı talebi aldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'nın ürettiği aşıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vucic, Rusya'da geliştirilen aşının enjekte edilecek ilk kişi olmaya hazır olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"AŞIYI İLK BEN YAPTIRACAĞIM"

"Sırp uzmanlar bunun sağlığa yararlı olduğunu söylediğinde aşıyı ilk yaptıran ben olacağım. Rusların kasım ayından önce beklenen bir aşı oluşturmasından mutluyum. Şimdi uzmanlarımız, aşının güvenilir olduğunu onaylamalı."

"EKONOMİMİZİ KURTARACAK"

Sırp lider, aşının bir an önce ortaya çıkmasının ülkesinin ekonomisini kurtarma noktasında önemli olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dünya çapında koronavirüse karşı ilk aşıyı tescil ettirdiğini duyurmuştu.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, aşının Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildiğini bildirmişti.

DUTERTE: "RUS AŞISI İÇİN GÖNÜLLÜYÜM"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de, Rusya'nın koronavirüs aşısı ile ilgili pazartesi günü bir açıklama yaptı.

Duterte, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın aşısını test etmek için gönüllü olduğunu söyledi.

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