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Wagner lideri Prigojin’in cenaze töreni Rusya'da yapıldı Abone Olun

Wagner lideri Prigojin’in cenaze töreni Rusya'da yapıldı Rusya'nın Tver bölgesinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin için St. Petersburg’daki bir mezarlıkta dışarıya kapalı bir cenaze töreni düzenlendi.

AA Rusya'nın Tver bölgesinde düşen uçakta bulunan Wagner lideri Yevgeniy Prigojin, hayatını kaybetti. Rus otoriteleri, Prigojin hakkındaki spekülasyonlar sonrası yaptığı açıklamada, 62 yaşındaki Wagner kurucusunun öldüğünü teyit etti. Prigojin'in ölümü, Rusya'daki sevenlerini yasa boğdu. Wagner paralı asker grubunun başkanı Yevgeniy Prigojin ve kazada ölenler arasında olan grup komutanı Dmitry Utkin için cenaze töreni düzenlendi. Dışarıya kapalı bir cenaze töreni düzenlendi Prigojin’in cenaze töreninin dışarıya kapalı bir şekilde St. Petersburg’daki bir mezarlıkta yapıldığı bildirildi. Prigojin’e ait "Konkord" adlı şirketten yapılan yazılı açıklamada, 23 Ağustos’ta Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölen Prigojin’in cenaze törenine ilişkin bilgilere yer verildi. "Veda etmek isteyenler mezarlıkta ziyaret edebilir" Prigojin’in, St. Petersburg’daki bir mezarlıkta gömüldüğü ifade edilen açıklamada, “(Prigojin) Yevgeniy Viktoroviç’in vedası dışarıya kapalı bir şekilde yapıldı. Kendisine veda etmek isteyenler Porohovskoye mezarlığını ziyaret edebilir.” denildi. Putin törene katılmadı Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada Prigojin’in cenaze törenine ilişkin kararların akrabaları tarafından alındığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in törene katılmayacağını söylemişti. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından 23 Ağustos’ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin’in de bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti. Putin, uçakta ölenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti. Gözden Kaçmasın Kremlin açıkladı: Putin, Prigojin'in cenazesine katılmayacak Haberin Detayları

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