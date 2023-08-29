Kremlin açıkladı: Putin, Prigojin'in cenazesine katılmayacak Sözcü Peskov, Putin'in cenaze törenine gitmesinin öngörülmediğini söyledi. Rus yetkili, "Cenazeye ilişkin bilgimiz yok" ifadesini kullandı.

ensonhaber.com

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, uçak kazası sonucu ölen Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin'in cenaze töreniyle ilgili tavrı belli oldu.

Prigojin'in ailesine başsağlığı dileyen Putin, "Kendisini 90'lı yıllardan beri tanıyorum. Hayatında ciddi hataları vardı." demişti.

Törene Putin katılmayacak

Moskova'dan yapılan açıklamaya göre Putin, Prigojin'in cenazesine katılmayı düşünmüyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Başkan'ın (cenaze törenindeki) varlığı öngörülmüyor. Cenazeye ilişkin bilgimiz yok." dedi.

Karar akrabalarına ait

Peskov, bu konudaki kararın Wagner liderinin akrabaları ve arkadaşları tarafından verildiğini belirtti.

Interfax'ın aktardığına göre Rus Sözcü, "Burada onlar olmadan hiçbir şey söyleyemeyiz." diye ekledi.

DNA test sonucu

27 Ağustos'ta Rusya Soruşturma Komitesi, Tver bölgesinde meydana gelen uçak kazasında ölenler üzerindeki DNA testlerini tamamladı.

Komite, TASS'a yaptığı açıklamada, kazada ölenlerin hepsinin kimliklerinin belirlendiğini ve bilgilerin Prigojin'in de yer aldığı yolcu listesiyle örtüştüğünü söyledi.

Moskova'dan St. Petersburg'a giden Embraer jeti, 23 Ağustos'ta düşmüştü. Uçakta bulunan 3'ü mürettebat olmak üzere, 10 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.