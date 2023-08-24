Wagner lideri Prigojin'in ölümüne ABD yorumu: Moskova'ya isyanla kaderini belirledi ABD'nin önde gelen dergileri, Putin'in 'tehlikeli bir rakipten kurtulduğunu' yazdı. Kremlin'e meydan okuyanların, zamansız ölümlerle karşılaştığı belirtildi.

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İçinde Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in bulunduğu özel jetin düşmesinin yankıları sürüyor.

Moskova’dan St. Petersburg’a giderken düşen uçaktaki 10 kişinin tamamının öldüğü açıklandı.

The Atlantic: Tehlikeli rakipten kurtuldu

ABD merkezli The Atlantic dergisi, "Son gülen Prigojin olabilir" başlıklı analizinde, "Kremlin tehlikeli bir rakipten kurtulmuş gibi görünüyor." dedi.

İlk raporların, Wagner paralı askerlerinin lideri Prigojin’in öldürüldüğünü gösterdiği, doğrulanmış ayrıntılar yetersiz olsa da, özel uçağın düşürüldüğünün iddia edildiği belirtildi.

"Putin'e başlatarak kaderini belirledi"

Meydana gelen olayın birçok kesim tarafından "suikast" olarak yorumlandığını yazan dergi şunları aktardı:

Darbeciler nadiren yaşlılıktan ölürler. Prigojin, haziran ayında (Rusya Devlet Başkanı) Putin'e karşı başarısız bir isyan başlatarak kaderini belirledi. İsyan, başladıktan saatler sonra bitti.

Rus liderin sözünü hatırlattılar: İhanet affedilemez

Prigojin'in "yaşadığı her an Putin'i daha da zayıf gösterdiği" görüşünün paylaşıldığı yazıda, bunun "içerideki düşmanları cesaretlendirip, yeni tehdit oluşturma riskini doğurabileceği" ifade edildi.

Vladimir Putin'in, bu yılın başlarında verdiği bir röportajda, liderlerin affedici olması gerektiğini ancak her şeyin affedilemeyeceğini söylediği, buna örnek olarak ihaneti verdiği anımsatıldı.

İki yeni tehdit ihtimali

Bundan sonraki süreçte "orta ve uzun vadede iki yeni tehdidin" ortaya çıkmasının muhtemel olduğu aktarıldı:

Birincisi, Rusya'nın üst düzey sadıkları artık haklı olarak sıradakinin kendilerinin olup olamayacağını merak edecekler.



İkincisi, Putin'in bilgi akışının kalitesi önemli ölçüde kötüleşti. Bu da kendisine gerçeklerin söylenmemesi nedeniyle hatalar yapmasına yol açabilir.

Foreign Policy: Zamansız ölümler

Foreign Policy dergisi, Yevgeniy Prigojin'in ölümünün Rusya'daki analistler ve Batılı yetkililer için sürpriz olmadığını okurlarıyla paylaştı.

"Kremlin'e meydan okuyanlar, zamansız ölümlerle karşılaştı." denilerek, uçak kazasının, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in görevinden alındığı gün meydana geldiğinin altı çizildi.

Görevden alınan Rus komutanla ilgili yorum

Surovikin'in, Wagner'in Moskova'ya karşı silahlı isyanını önceden bildiği belirtiliyordu.

ABD merkezli yayın organı, "Wagner'e yakın olan Surovikin, isyandan bu yana kamuoyunun önünde görülmüyordu." dedi.