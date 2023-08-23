Wagner’e silah bırakma çağrısı işe yaramadı: Rus komutan Surovikin'in görevine son verildi Moskova'ya silahlı isyanla ilişkilendirilen Surovikin görevinden alındı. Wagner’e silah bırakma çağrısı yapan Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı'nın, ayaklanmayı önceden bildiği konuşuluyordu.

AA & Ensonhaber

Wagner'in silahlı isyanına destek vermekle hedef tahtasına oturtulan Rus komutan görevden alındı.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin ile ilgili durumu Rus basını duyurdu.

Rus komutan Surovikin görevden alındı

Ekim-Aralık 2022’de Ukrayna’daki Rus birliklerini de yöneten Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Surovikin’in görevden alındığı açıklandı.

RİA Novosti'nin aktardığına göre, Surovikin’in yerine geçici olarak Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Kurmay Başkanı Viktor Afzalov atandı.

Wagner’e silah bırakma çağrısı yaptı

Paralı savaşçı grubu Wagner’in 24 Haziran’da Rus yönetimine gerçekleştirdiği isyanda, Surovikin bir video yayınlayarak, Wagner’e silah bırakma çağrısında bulunmuştu.

İsyanın ardından Rus basınında çıkan bazı haberlerde, Wagner’e yönelik silah bırakma çağrısına rağmen Surovikin hakkında soruşturma başlatıldığı ve ev hapsinde tutulduğu öne sürülmüştü.

'Silahlı isyanı önceden biliyordu' iddiası

New York Times gazetesinin Amerikan istihbaratına bilgi sağlayan ABD'li yetkililerin görüşlerine dayandırdığı haberinde, Rus General Surovikin'in, Wagner'in isyan planlarından haberdar olduğu öne sürülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden biri olan Surovikin'e işaret edilerek, "Wagner lideri Prigojin, Rusya ordusu içinden desteğe sahip olduğuna inanmış olabilir." denilmişti.

Putin'in ise General Surovikin'in Prigojin'e yardım ettiğine inanıp inanmadığına karar vermesi gerektiği savunulmuştu.

İlk kez görüntü paylaştı

Öte yandan Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus yönetimine karşı gerçekleştirdiği isyanın ardından ilk defa görüntü paylaşımında bulundu.

Prigojin, “Wagner’in tahliyesi” adlı Telegram kanalında paylaşılan görüntüde, Rusya’yı Afrika dahil tüm kıtalarda “daha da büyük hale” getirdiklerini belirtti.



50 dereceyi aşan sıcaklıkta bulunduklarını söyleyen Prigojin, “Adalet ve mutluluk! DEAŞ, El Kaide ve diğer haydutların hayatını Afrika halkı için bir kabusa çeviriyoruz.” ifadesini kullandı.

Rus yönetimine karşı ayaklandılar

Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Rusya-Afrika Zirvesi'nin yapıldığı St. Petersburg'da 27 Temmuz'da Afrikalı yetkililerle görüşen Prigojin, 29 Temmuz’da Afrique Media TV kanalına yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerindeki Wagner savaşçılarının sayısını artırmaya hazır olduklarını söylemişti.