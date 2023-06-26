Wagner'in isyanına destek veren Rus askerleri: Prigojin adam değil, bizi kullandı Rus askerleri, geri adım atan Wagner'in kurucusu Prigojin'i hedef tahtasına oturttu. Askerler, "Bu iş böyle yapılmaz. Ama görünüyor ki sen adam değilmişsin" dedi.

ensonhaber.com

Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in liderliğini yaptığı Wagner, Moskova yönetimine karşı silahlı başkaldırıda bulundu.

Moskova'ya doğru harekete geçen ve başkente 200 kilometre kala yapılan anlaşma sonucu geri adım atan Prigojin, Belarus'a yerleşecek.

Prigojin'e yöneltilen tüm suçlamaların da kaldırılmasına karar verildi. Wagner'in isyanına destek veren Rus ordusuna bağlı askerler, varılan mutabakata tepki gösterdi.

Ellerinde silahlarıyla kamera karşısına geçen askerler, "Duyduğumuza göre geri adım atmışsın. Tüm Storm-Z arkanda durmaya hazırdı. Sadece Storm-Z değil, senin adamların da hazırdı." dedi.

"Sen adam değilmişsin"

"Ama sen geri adım attın ve şimdi komutanlarımız bizi zorluyor." diyen askerler, Prigojin'i sert sözlerle hedef aldı:

Tüm arkadaşlara yalan söylemişsin. Bu iş böyle yapılmaz. Ama görünüyor ki sen adam değilmişsin.



Sana söyleyecek başka bir kelime bulamıyorum. Eğer öyle değilsen adamlığını göster. Sana güveniyoruz.

"Bize de 'iyi bir hayat' sözü veriyorlar"

Yevgeniy Prigojin'in hem destek veren Rus ordusuna bağlı askerleri hem de Wagner unsurlarını kullandığını belirten askerler, Belarus'a gitme kararı alan söz konusu isme yönelik imalı ifadeler kullandı: