Wagner'in kurucusu Prigojin, Putin'in en güvendiği isimlerden biriydi Rusya'daki darbe söylemlerinin ardından Rus paralı asker grubu Wagner, merak konusu oldu. Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, bir zamanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel şefiydi.

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Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rus ordusunun yönetimini hedef alarak, "Bu gece, Rusya'yı zora sokan hainlere ve suçlulara dersini vereceğiz. (Rusya Savunma Bakanı Sergey) Şoygu, Kızıl Meydan'da asılacak" dedi.

Prigojin'in açıklamalarının ardından Rus ordusuna ait tanklar tedbir amaçlı sokağa indi.

Rus haber ajansı TASS, Rusya'nın başkenti Moskova'daki tüm önemli binaların ve devlet kurumlarının en üst düzeyde korunması kararı alındığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner birliklerinin merkezleri özel kuvvetler tarafından kuşatıldığını, birliklere karşı hava ve obüs saldırıları yapıldığını açıkladı.

Kremlin Aşçısı

Bir zamanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel şefi olan ve 'Kremlin Aşçısı' olarak bilinen Prigojin'in bu açıklaması sonrası Wagner grubuna dair detaylar merak konusu oldu.

Prigojin, daha önce yaptığı açıklamada Wagner'i Donbas'taki çatışmalar nedeniyle 1 Mayıs 2014'te kurduğunu söylemişti.

Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta 2014'te yaşanan çatışmalar nedeniyle kurulan ve resmi adı PMC Wagner olan grup, eşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağı veya Vladimir Putin'in özel ordusu olarak tanımlanıyordu.

Wagner hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor

Prigojin, Wagner'in Suriye'nin yanı sıra başka Arap ülkelerinde, Afrika'da ve Latin Amerika'da da faaliyet gösterdiğini kaydetmişti.

2016 yılının başlarında yaklaşık bin kişilik çalışanı bulunurken 2017 itibarıyla bu sayının 6 bini aştığı düşünülüyordu.

Wagner'in Ukrayna savaşındaki rolü

Wagner, Ukrayna savaşında da aktif aktif rol aldı.

Grubun Ukrayna'daki rolü o kadar büyük ki bazı bölgelerde Rusya Savunma Bakanlığı ile ters düştü.

Donetsk bölgesindeki Soledar kentinde Wagner ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında, "Şehri kimin yönetecek" gerilimi yaşandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kentin kendilerine bağlı Rus paraşütçü birlikleri tarafından ele geçirildiği ifade edilirken Prigojin, aynı gün içinde açıklama yaparak şehirde tek bir Rus paraşütçü bile olmadığını ve bakanlığın kendi savaşçılarının çabalarını görmezden gelerek onlara hakaret ettiğini savunmuştu.