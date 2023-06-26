Wagner'in kurucusu Prigojin'in nerede olduğu bilinmiyor Son olarak Rostov'da objektiflere yansıyan Prigojin'den haber alınamadığı belirtildi. Wagner liderinin yeri konusunda bilgi edinilemediğine dikkat çekildi.

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Silahlı isyana kalkışan Wagner unsurları, Rusya'yı dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline getirdi.

Kremlin ile yapılan anlaşma doğrultusunda Moskova'ya ilerlemekten vazgeçen Yevgeniy Prigojin'in birlikleri, Rostov'dan da çekildi.

En son Rostov'da görüldü

Prigojin, grubun Rostov şehrinden çekilmesi sırasında Güney Askeri Bölge karargahından 24 Haziran'da araçla ayrılırken görüntülendi.

O günden beri Prigojin'in kayıplara karıştığı belirtiliyor. Wagner'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu isme ulaşılmaya çalışıldığı ancak bunda başarı sağlanamadığı belirtildi.

Nerede olduğu bilinmiyor

Konuya ilişkin bir haber de Al Jazeera de yer aldı. Haberde, "Şu anda Prigojin'in nerede olduğu bilinmiyor." denildi.

Bu durumun, Rus soruşturma komitesi ve FSB tarafından "aktif itaatsizlik" şeklinde nitelendirilebileceğine dikkat çekildi.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Luhansk cephe hattındaki askerleri ziyaret ettiğine ilişkin görüntülerin "olası istifasına ilişkin teorileri çürüttüğü" konuşuluyor.

Wagner'in yol açtığı kargaşa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından "ihanet" ve "arkadan bıçaklamak" şeklinde adlandırıldı.