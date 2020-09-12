Wall Street Journal: Türkiye, askeri güç kullanırsa baskı altına alınmalı

WSJ, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran taraf olduğunu iddia etti.

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, Doğu Akdeniz'de savaş çığırtkanlığı yapmaya başladı.

Gazetenin Yayın Kurulu tarafından kaleme alınan ve Ankara aleyhinde ifadeler kullanılan yazıda, Türkiye ve Yunanistan işaret edilerek, iki NATO müttefikinin denizdeki anlaşmazlık nedeniyle savaşabileceği belirtildi.

Türkiye kıyıları ve ülkenin yakınındaki Yunan adalarının çevresindeki toprak anlaşmazlıklarının çok eskiye dayandığının anımsatıldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Akdeniz'deki meşru varlığı görmezden gelindi.

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Yazıda, Atina'nın tansiyonu yükseltici hareketleri gözardı edilerek, "Ankara'nın, bölgede gerilimi tırmandıran taraf olduğu" savunuldu ve şöyle denildi:

"Erdoğan, tek taraflı olarak Türkiye için geniş alanlar talep ediyor ve donanmanın desteğiyle keşif gemilerini tartışmalı bölgelere göndererek (anlaşmazlığı) kızıştırdı. Her iki tarafın da meşru iddiaları var ama Ankara kötü davranışı milliyetçi söylemle meşrulaştırıyor."





"ANKARA'YA BASKI YAPILMALI"

Türkiye ve Yunanistan'ın 1970'lerden bu yana 3 kez savaşma noktasına geldiği belirtilerek, son yıllarda Doğu Akdeniz çevresinde gaz keşfedilmesinin ardından gerilimin daha da tırmandığı aktarıldı.

Gazete, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin askeri güç kullanması halinde ABD ve Avrupa Birliği'nin ortak hareket ederek, Ankara'yı baskı altına alması gerektiği görüşünü ileri sürdü.

"ASKERİ ÇATIŞMA İHTİMAL DAHİLİNDE"

"Atina ile Ankara arasındaki askeri çatışmanın, beklenmedik ancak gerçek bir olasılık olmaya devam ettiği" ifadesine yer verildi.

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