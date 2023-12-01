Wall Street'te Biden ve Trump'a alternatif aranıyor Wall Street'in önde gelen bankacıları, önümüzdeki yıl yapılacak ABD başkanlık seçimleri için hem Joe Biden hem de Donald Trump'ın adaylığını istemiyor.

AA & Ensonhaber

Wall Street liderleri, 2024 ABD seçimleri öncesinde hem Biden'a hem de Trump'a karşı çıkıyor.

CEO'lar, 1 yıldan az bir süre kala gerçekleşecek olan seçimde alternatif adaylara yönelik bahisler üzerinde spekülasyon yapıyor.

JPMorgan İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon, bu hafta yaptığı açıklamada, seçmenlerin Cumhuriyetçi adaylık için Trump'a alternatif olarak eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley'i desteklemeleri gerektiğini vurguladı.

Milyarder yatırımcı Bill Ackman de Salı günü Bloomberg'e yaptığı açıklamada mevcut ABD Başkanı Biden'ın yeni bir adayın ortaya çıkması için yol açması gerektiğini söyledi.

"Biden kenara çekilmeli"

Bloomberg'in haberine göre; Ackman,şu ifadeleri kullandı:

Biden pek çok iyi şey yaptı. Ancak aday olması halinde mirasının iyi bir miras olmayacağını düşünüyorum. Biden'ın yapması gereken en doğru şey kenara çekilmek, aday olmayacağını söylemek ve rekabet için bir fırsat yaratmaktır.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın da 2024'te Biden'a oy vermeyi düşünmediğini söylediği aktarıldı. Musk, bunun eski ABD Başkanı Trump'ı destekleyeceği anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

Ön seçimler 2 ay içinde başlıyor

ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024'te yapılacak, ancak ön seçimlerde oy verme işlemi iki aydan kısa bir süre içinde başlayacak.

Demokrat lider Biden yeniden seçilmek için yarışırken, Trump ikinci bir dönemi hedefliyor.

Bloomberg sözlerini şöyle sonlandırdı: