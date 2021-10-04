Geleneksel Türk Mirası Ayı kapsamında düzenlenen organizasyon, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Festivalde, halk oyunlarından en sevilen lezzetlere birçok tanıtım gerçekleştirildi.

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştiren Geleneksel Türk Festivali yoğun ilgi gördü.

The Wharf bölgesinde Türk-Amerikan Derneği'nin önderliğinde gerçekleşen festival, çok sayıda Türk ile yabancı vatandaşların beğenisini topladı.

OYUNLARA ALKIŞLARLA EŞLİK ETTİLER

Türk kültürünün gelenekleri ve mutfak lezzetlerinden en sevilenlerin tanıtıldığı festivalde, Türkiye'den gelen dans grubunun ve folklor ekibinin gösterileri de yer aldı.

Yöresel kıyafetlerle sahneye çıkarak oynayan ekip, ziyaretçilerden tarafından büyük ilgi gördü.

Washington Türk kültürüne ev sahipliği yaptı VİDEO

TÜRK KÜLTÜRÜ TANITILDI

Sergilenen stantlarda, Osmanlı-Türk kültürünün yansıtıldığı Türk halıları, el dokuması, kıyafetler ve çiniler ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

Bölgede yaşayan Türklerin yanı sıra başta Amerikalılar olmak üzere farklı milletlerden ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi.