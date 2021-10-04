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- Washington Türk kültürüne ev sahipliği yaptı
Washington Türk kültürüne ev sahipliği yaptı
- AA
- 04.10.2021 - 13:50
- Güncelleme : 04.10.2021 - 13:55
ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştiren Geleneksel Türk Festivali yoğun ilgi gördü.
The Wharf bölgesinde Türk-Amerikan Derneği'nin önderliğinde gerçekleşen festival, çok sayıda Türk ile yabancı vatandaşların beğenisini topladı.
OYUNLARA ALKIŞLARLA EŞLİK ETTİLER
Türk kültürünün gelenekleri ve mutfak lezzetlerinden en sevilenlerin tanıtıldığı festivalde, Türkiye'den gelen dans grubunun ve folklor ekibinin gösterileri de yer aldı.
Yöresel kıyafetlerle sahneye çıkarak oynayan ekip, ziyaretçilerden tarafından büyük ilgi gördü.
Washington Türk kültürüne ev sahipliği yaptı VİDEO
TÜRK KÜLTÜRÜ TANITILDI
Sergilenen stantlarda, Osmanlı-Türk kültürünün yansıtıldığı Türk halıları, el dokuması, kıyafetler ve çiniler ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.
Bölgede yaşayan Türklerin yanı sıra başta Amerikalılar olmak üzere farklı milletlerden ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi.