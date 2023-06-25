Washington'da kürtaj yanlıları protesto düzenledi ABD'de özgürlüklerinin elinden alındığını düşünen birçok kişi kürtaj yasasını protesto etmek için sloganlar eşliğinde yürüdü.

AA & Ensonhaber

ABD Yüksek Mahkemesi, bir yıl önce ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti.

Bu kararın ardından uzun süren eylemler yıl dönümünde tekrarlandı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Dobbs v Kadın Sağlığı Örgütü davasında verdiği kararın birinci yıl dönümünü protesto etmek için vatandaşlar Washington'da bulunan Columbus Circle'da bir araya geldi.

Ellerinde "Benim vücudum benim kararım" yazılı pankartlarla slogan atan gruba polis müdahale etti.

Roe-Wade kararı nedir?

1969 yılında, 25 yaşındaki Norma McCorvey, "Jane Roe" takma ismiyle kürtajı suç kapsamına alan yasalara karşı Teksas eyaletinde dava açtı. Teksas kürtajı, eğer annenin hayatı tehlike altında değilse, yasak kapsamına alıyordu. Dallas bölge savcısı Henry Wade, bu davada kürtaj karşıtı yasayı savunan taraftaydı.

"Jane Roe" takma ismini kullanan McCorvey, üçüncü çocuğuna hamileydi ve bu çocuğun tecavüz sonucu olduğunu savunuyordu. Ancak davası reddedildi ve çocuğu doğurmak zorunda kaldı.

1973 yılında bu dava ve Georgia eyaletindeki bir başka kadının davaları, ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşındı. İki eyaletteki kürtaj yasalarının, ABD Anayasası'na aykırı olarak, kadınların kişisel haklarını ihlal ettiği savunuluyordu.

Yüksek Mahkeme kararı, 7'ye karşı 2 ile kadınların lehine çıktı.