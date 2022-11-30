WSJ: Avrupalı liderler, ekonomik gerilemeden ABD'yi sorumlu tutuyor

ABD ile Avrupa, Beyaz Saray'ın ocak ayında devreye almaya hazırlandığı yasa nedeniyle karşı karşıya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer Avrupalı liderler, Ukrayna'daki savaş ve bunun sonucunda ortaya çıkan enerji krizinin körüklediği ekonomik sorunlar nedeniyle Washington'u işaret ediyor.

Trans-Atlantik bağların, ekonomik sıkıntılar yüzünden gerildiği belirtiliyor.

ABD ziyaretinde gündem ekonomik ve jeopolitik kaygılar

Wall Street Journal'ın haberine göre, Macron'un ABD ziyareti sırasında ekonomik ve jeopolitik kaygıların gündemde olması bekleniyor.

Fransız yetkililer, Macron'un Rusya ile Batı arasında Ukrayna konusunda daha geniş bir çatışma riskini azaltması konusunda Biden'a baskı yapmayı planladığını söyledi.

"Avrupa endüstrisi için bir tehdit"

Söz konusu yetkililerden biri, Fransız liderin, savaşı savaş alanında değil, müzakere masasında bitirmenin bir yolunu bulmak istediğini anlattı.

Öte yandan Macron, ABD'nin ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan 2022 Enflasyon Azaltma Yasası'nı Avrupa endüstrisi için bir tehdit olarak görüyor.

Avrupa yapımı ürünlerle ilgili endişe

Yasa, Kuzey Amerika'dan gelen parçalar kullanılarak yapılan ve orada monte edilen ürünler için büyük sübvansiyonlar ve vergi indirimleri içeriyor.

Avrupalı yetkililer, önlemlerin, vergi indirimi almaya hak kazanmayan piller ve elektrikli arabalar gibi birçok Avrupa yapımı ürünü cezalandırdığını düşünüyor.

Avrupa'da sanayisizleşme dalgası korkusu

Fransız yetkililer, Avrupa'nın yüksek enerji fiyatlarından rahatsız olan üreticilerin, sübvansiyonları ucuzlatmak ve daha ucuz yakıt tedarik etmek için üretimi ABD'ye kaydırmayı düşünmeye başlamasından endişe ediyor.

Paris merkezli Ekonomi Profesörü Sebastien Jean, söz konusu Amerikan yasasının "Avrupa'da sanayisizleşme dalgasını tetikleyebileceği" uyarısında bulundu.

Macron, Biden'dan Avrupalı şirketler için muafiyet istemeyi planlıyor.